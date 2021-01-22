Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.01.2021 (20:30)

Международный противоминный центр ВС РФ готовит саперов по четырем направлениям

В Международном противоминном центре Вооруженных Сил Российской Федерации готовят саперов по четырем направлениям: гуманитарное разминирование, противодействие самодельным взрывным устройствам, минно-розыскная служба и применение робототехнических средств.

Военнослужащие учатся проводить комплекс работ по сплошной очистке местности – разведке на наличие взрывоопасных предметов, их уничтожению и контролю качества проведения работ. Обучение военнослужащих занимает около двух месяцев с использованием уникальной учебно-материальной базы. Центр оснащен современными средствами инженерного вооружения российского производства. Саперы используют только новые средства поиска и обнаружения взрывоопасных предметов, а также средства индивидуальной защиты.

Все практические занятия проводятся преподавателями, имеющими опыт боевого и гуманитарного разминирования. Объекты учебно-материальной базы созданы и постоянно совершенствуются с учетом опыта выполнения задач в Сирии и Лаосе, а также периодического поступления новой информации о модифицированных самодельных взрывных устройствах.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Учение с участием более 3 тыс. артиллеристов ЦВО завершилось в Челябинской и Кемеровской областях, а также на горном полигоне в Таджикистане
Курсанты учебного центра Новосибирского высшего военного командного училища совершили первые прыжки с парашютом
Подразделения спецназа ЦВО учились совершать диверсии в рамках учения в Сибири
Инженеры ЮВО в Кабардино-Балкарии приступили к комплексным мероприятиям по инженерному обеспечению войск

Метки:
Международный противоминный центр (МПЦ) , Сухопутные войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false