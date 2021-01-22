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22.01.2021 (20:00)

В учебном центре инженерных войск ВС РФ в подмосковном Николо-Урюпино состоялись учения с расчетами минно-розыскной службы и группами разминирования

В подмосковном Николо-Урюпино на базе 66-го учебного центра инженерных войсках Вооружённых Сил Российской Федерации состоялись учения с расчетами минно-розыскной службы и группами разминирования.

В ходе учения были продемонстрированы действия групп разминирования по проверке маршрутов движения войск на наличие взрывоопасных предметов. Военнослужащие, оснащенные современными средствами поиска и инженерной техникой, под прикрытием бронированных инженерных автомобилей «Рысь» с постановщиками помех провели разведку дорог, а также определение и идентификацию взрывоопасных предметов, обнаруженных на местности и в автомобильной технике.  Впервые саперы применили специальный автомобиль САГР и продемонстрировали возможности мобильного инженерного комплекса разминирования МИКР с роботизированным комплексом «Кобра-1600».

Кроме того, расчеты с минно-розыскными собаками показали навыки по поиску взрывоопасных предметов, преодолению различных препятствий и быстрому ориентированию в меняющейся обстановке, а также умение работать в ограниченном пространстве.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Инженерные войска
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