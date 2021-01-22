22.01.2021 (18:05)

В 2021 году в КВЦ «Патриот» планируется провести более 70 различных мероприятий

В 2021 году на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот» запланировано к проведению 73 мероприятия. Среди самых масштабных – Международный военно-технический форум «Армия» (научно-деловая программа, статическая экспозиция и клуб болельщиков которого традиционно организовываются в КВЦ «Патриот») и Армейские международные игры (АрМИ-2021).

В этом году форум «Армия» и АрМИ-2021 традиционно пройдут одновременно. Такой формат проведения мероприятий представляет широкие возможности для сотрудничества с представительствами иностранных делегаций на качественно новом уровне.

За шесть прошедших лет Международный военно-технический форум «Армия» стал важным мероприятием в сфере развития международного военно-технического сотрудничества и крупнейшей выставкой вооружений в мире.

«На площадках форума создаются уникальные возможности для конструктивного общения, обмена опытом, результативного взаимодействия российских и иностранных специалистов в военно-технической сфере. Открываются новые перспективы в вопросах укрепления научно-технических и производственных кооперационных связей», – добавил заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Павел Попов.

Отличительными особенностями Международного военно-технического форума «Армия-2021» станут:

развертывание экспозиции предприятий промышленности и организаций-разработчиков по направлениям радиоэлектронных и информационных технологий, технологий искусственного интеллекта, а также экспозиции «День инноваций Минобороны России» под эгидой Военного инновационного технополиса «ЭРА», где будут представлены лучшие разработки по результатам проведенных Дней инноваций в вузах и научно-исследовательских организациях Министерства обороны и научных ротах Вооруженных Сил;

формирование совместно с Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству и акционерным обществом «Рособоронэкспорт» выставочного сегмента, в состав которого войдут экспозиции экспортно-ориентированных образцов вооружения и техники для демонстрации странам-партнерам, а также павильон для проведения переговоров и деловых встреч и экспозиция новейших и перспективных образцов вооружения на открытой площадке;

развертывание экспозиций, посвященных диверсификации ОПК России, увеличение статической экспозиции образцов продукции предприятий промышленности на открытой площадке Конгрессно-выставочного центра «Патриот», а также павильона «Арктика».

Один из дней форума будет посвящен военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации с иностранными государствами.

По обновленной программе пройдет конкурс по управлению беспилотными летательными аппаратами и робототехническими комплексами «Дронбиатлон».

Как и в прошлом году для посетителей и болельщиков Армейских международных игр в Конгрессно-выставочном центре откроется клуб болельщиков, где будут представлены экспонаты и тренажёры всех конкурсов, а их участники проведут показательные выступления и мастер-классы. Здесь же планируется организовать работу Международного штаба судейской коллегии Игр.

В 2021 году на базе КВЦ «Патриот» также планируются к проведению научные конференции, семинары, учебно-методические сборы и конференции в интересах органов военного управления и организаций Министерства обороны Российской Федерации, а также мероприятия военно-патриотической направленности, спортивные соревнования и турниры.

В их числе масштабный форум «Пандемия XXI. Победа России – Победа Мира», планируемый к проведению на площадке КВЦ «Патриот», ассоциацией «Наследие» и ставшей уже традиционной – церемония награждения лауреатов премии «Золотая идея», проводимой под эгидой ФСВТС России.

Также в планах КВЦ «Патриот» на 2021 год – организация и проведение Международной специализированной выставки «Безопасность и охрана труда», кинологической выставки «Россия-2021», XVII Отраслевого конкурса Горно-металлургического профсоюза России и ряд других.

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