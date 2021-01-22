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22.01.2021 (19:30)

Жители Владимирской области поздравили военнослужащих Ковровского учебного центра ЗВО с 79-й годовщиной формирования

Военнослужащие гвардейского Краснознаменного Московско-Тартуского окружного учебного центра подготовки младших специалистов Западного военного округа отметили 79-ю годовщину со дня основания реконструкцией Ленинградско-Новгородской операции.

Праздничные мероприятия начались на плацу возле штаба центра, рядом со стелой, на которой подробно указан весь боевой путь. Гостями празднования стали члены правительства Владимирской области, участники боевых действий, а также семьи военнослужащих, юнармейцы. В Доме офицеров в торжественной обстановке были награждены отличившиеся офицеры, военнослужащие контрактной службы и службы по призыву.

После церемонии поздравления прошла реконструкция Ленинградско-Новгородской операции. В реконструкции активное участие принимали военнослужащие окружного учебного центра, представители военно-исторических клубов городов Иваново, Нижнего Новгорода, Владимира, Коврова, Ковровского района. По завершении мероприятия граждане имели возможность сфотографироваться на фоне декораций фронтовой поры: пунктов питания и обогрева, землянок из берёзовых накаток, военной техники и стрелкового оружия различных времён.

Всего мероприятие посетило около 1000 гостей и членов семей военнослужащих, реконструкторов из Владимирской области.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Торжественные церемонии , Социальное развитие , Годовщины , Учебный центр
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