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22.01.2021 (19:00)

На ЧФ прошла тренировка по действиям в кризисных ситуациях

На Черноморском флоте (ЧФ) в соответствии с планом проверки дежурных смен, несущих круглосуточное боевое и оперативное дежурство, прошла тренировка по действиям личного состава при возникновении кризисных ситуаций.

По плану тренировки, воинским частям и соединениям ЧФ были объявлены различные вводные, связанные с кризисными ситуациями, в том числе «Возникновение пожара», «Аварийное происшествие с участием военной техники», «Нападение на КПП» и «Обнаружение подозрительных предметов на территории воинской части».

В ходе тренировки личный состав дежурных смен отработал типовые алгоритмы действий при получении первичного доклада о происшествии, поминутном выполнении мероприятий, направленных на преодоление кризисной ситуации и передачи управления специально разворачиваемым оперативным группам.

При оценке проведения мероприятия учитывались такие показатели, как время сбора и обобщения данных о кризисной ситуации, умение дежурных сиен быстро принимать решения, правильное распределение ресурсов для эффективного управления действиями подчинённых и полное выполнение алгоритма согласно действующих нормативов.

Данные тренировки проводятся регулярно с целью совершенствования навыков личного состава по действиям в различных ситуациях.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Южный военный округ , Проверка боеготовности
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