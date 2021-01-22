22.01.2021 (18:30)

Расчеты БпЛА «Орлан-10» Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ отработали поиск и обнаружение объектов условного противника

Военнослужащие подразделения беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения, дислоцированного в г. Уссурийске Приморского края, в рамках специального учения отработали задачи по поиску и обнаружению скрытых объектов условного противника.

Во время учения расчеты БпЛА «Орлан-10» выполнили мероприятия по развертыванию беспилотных летательных аппаратов, их запуску с ограниченных площадок, провели воздушную разведку над лесистой местностью с целью обнаружения командных пунктов, фортификационных сооружений и огневых средств условного противника.

Кроме того, были установлены маршруты выдвижения и рубежи развертывания войск условного противника, вскрыты районы развертывания огневых позиций артиллерии, проведен поиск площадных и малозаметных объектов при низких температурных условиях дальневосточной зимы. В дальнейшем были осуществлены выход в район посадки и свертывание комплексов БпЛА, а также смена позиционного района.

Определить точные координаты расположения скрытых объектов помогла гиростабилизированная телевизионная камера с тепловизором, установленная на беспилотнике.

В учении было задействовано штатное подразделение БпЛА соединения с техникой.

Справочно:

Комплекс «Орлан-10» предназначен для ведения воздушной оптико-электронной разведки, выдачи данных для целеуказания ударным (огневым) средствам, воздушной радиоразведки, блокирования сотовой связи стандарта GSM, искажения навигационного поля системы GPS. Его полезная нагрузка включает сменные модули с тепловизионной камерой, цветной видеокамерой на гиростабилизированной поворотной платформе, фотокамерой, аппаратурой ретрансляции. Наземный пункт управления комплексом смонтирован на базе шасси автомобиля «КамАЗ».

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