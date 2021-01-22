22.01.2021 (17:15)
В многофункциональном огневом центре парка «Патриот» прошли занятия по армейской тактической стрельбе
В галереях огневого центра подмосковного парка «Патриот» прошли занятия по армейской тактической стрельбе с разведывательными подразделениями.
В ходе занятий разведчики выполнили квалификационные упражнения стрельбы из пистолета и автомата, одиночные стрельбы, упражнение в составе снайперской тройки и дуэльные упражнения, продемонстрировав при этом высокую точность и отличную слаженность.
Контролировал ход занятий по стрельбе и выучку разведчиков заместитель Министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров. Он отметил отличные и хорошие показатели разведчиков, а также оценил оснащенность стрелкового комплекса для выполнения упражнений в рамках армейской тактической стрельбы.
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