22.01.2021 (17:45)

В Калининградской области покажут эпизоды Инстербургско-Кёнигсбергской наступательной операции

В Калининградской области пройдут реконструкции боев Инстербургско-Кёнигсбергской наступательной операции, которая началась в январе 1945 года.

Мероприятия состоятся 23 января в городе Полесске и 24 января в поселке Ровное Гвардейского городского округа в 11:00 часов. Реконструкцию ожесточенных сражений, которые проходили на территории Восточной Пруссии, планируют провести энтузиасты из калининградских региональных отделений «Клубы Исторической Реконструкции России» совместно с представителями Российского военно-исторического общества и Дома офицеров Балтийского флота.

На месте проведения реконструкций будет развернута выставка, составленная из экспозиций и запасников музея 11-й гвардейской общевойсковой армии Дома офицеров Балтийского флота. На ней будет широко представлены оружие и экипировка времен Великой Отечественной войны, а также современное стрелковое оружие. Экскурсоводы выставки будут одеты в форму этого периода войны.

На днях, в день 76-й годовщины штурма города Гумбинена, военнослужащие армейского корпуса почтили память Героя Советского Союза Сергея Ивановича Гусева и возложили цветы у его памятника в г. Гусеве, который носит имя прославленного героя Великой Отечественной войны. Сергей Иванович сражался в составе 11-й гвардейской армии, правопреемником которой является армейский корпус Балтийского флота.

В торжественном мероприятии участвовали ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие флотского объединения, администрация города, кадеты и юнармейцы.

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