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22.01.2021 (15:45)

Оркестр Ленинградской военно-морской базы дал концерт для жителей аргентинского города

Сегодня в Санкт-Петербурге в Государственном Эрмитаже состоялся концерт Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы, посвящённый 146-летию аргентинского побратима города на Неве – Мар-дель-Плата.

Оркестр Ленинградской военно-морской базы под руководством капитана 3 ранга Валентина Лященко исполнил русские и аргентинские композиции, в частности, «Гимн великому городу», танго А. Пьяццолы, танго «Кумпарсита» и «Прощание славянки».

«Легендарный Астор Пьяццолла – уроженец Мар-дель-Плата, для нас большая честь сделать музыкальный подарок городу, так обогатившему мировую музыку», - отметил начальник Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы капитан 3 ранга Валентин Лященко.

  Годовщина отмечается 10 февраля, видеоткрытка будет продемонстрирована в ходе празднеств в самом городе. В свою очередь концерт аргентинских артистов будет также записан в виде ответного видеоподарка петербуржцам.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Социальное развитие
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