22.01.2021 (17:00)

Курсанты учебного центра Новосибирского высшего военного командного училища совершили первые прыжки с парашютом

Более 100 курсантов учебного центра (подготовки младших специалистов разведки) Новосибирского высшего военного командного училища совершили первые прыжки с парашютом.

Десантирование выполнялось в полном снаряжении со штатным оружием в диапазоне высот от 600 до 800 метров из вертолетов Ми-8 АМТШ «Терминатор» на парашютных системах Д-10.

После совершения прыжка военнослужащие осуществили сбор на площадке приземления «Бердск-Южный» и отработали задачи по уничтожению условного противника.

Занятия по парашютно-десантной подготовке проходят в ночное и дневное время и являются обязательными при подготовке специалистов разведки.

Обучение военнослужащих парашютно-десантной подготовке продлится до конца апреля. За это время курсанты учебного центра совершат более 1000 прыжков с парашютом.

Справочно:

Новосибирское высшее военного командное училище — одно из ведущих военных учебных заведений страны, которое в настоящее время готовит командиров разведывательных и мотострелковых подразделений для всех видов и родов Вооруженных Сил Российской Федерации, а также других ведомств.

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