22.01.2021 (16:30)

Экипажи армейской авиации ЦВО вскрыли районы дислокации условного противника на учении в Свердловской и Челябинской областях

Экипажи ударных вертолетов Ми-24П и транспортно-боевых Ми-8МТВ5-1 Центрального военного округа (ЦВО), действуя в сложных метеоусловиях, вскрыли районы дислокации условного противника на учении в Свердловской и Челябинской областях.

Пилоты Ми-8МТВ5-1 в условиях низких температур и ограниченной видимости выполнили облет предполагаемых районов дислокации «противника» на предельно малой высоте около 30 метров. В ходе проведения авиаразведки экипажи вертолетов обнаружили огневые средства, замаскированные огневые позиции и передали координаты на командный пункт.

Летчики ударных Ми-24П отработали прикрытие авиаразведгрупп от средств противовоздушной обороны «противника». В рамках выполнения учебно-боевых задач экипажи отработали маневрирование с использованием рельефа местности на предельно малых, малых и средних высотах от 30 до 3000 метров в сложных метеорологических условиях.

В ходе учения экипажи выполнили более 30 учебно-боевых вылетов, в которых было задействовано 20 вертолетов Ми-24П и Ми-8МТВ5-1, более 200 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, группы управления и обеспечения полетов.

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