22.01.2021 (13:50)

На Средне-Невском заводе выведен из цеха корабль противоминной обороны «Пётр Ильичёв»

Сегодня в Санкт-Петербурге корабелы Средне-Невского судостроительного завода (входит в Объединённую судостроительную корпорацию) вывели из цеха корабль противоминной обороны (ПМО) «Пётр Ильичёв» проекта 12700 «Александрит», строящийся для Военно-Морского Флота. Спуск корабля на воду запланирован на февраль 2021 года. Об успешном завершении этой производственной операции доложено главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову на совещании в Адмиралтействе, где рассматривались вопросы хода строительства надводных кораблей.

«Экипаж корабля противоминной обороны «Петр Ильичесв» пройдет подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге по программам, учитывающим оснащенность корабля современными образцами техники и вооружения», – сообщил адмирал Николай Евменов.

В конце 2020 года специалисты Средне-Невского судостроительного завода завершили работы по формированию корпуса и части надстройки корабля, насыщению их системами и механизмами. Дальнейшие достроечные работы будут проводиться вне цеха. Заводчанам предстоит выполнить установку второго яруса надстройки тральщика, осуществить монтаж башенно-мачтового устройства, антенного оборудования и общекорабельных систем. Корабль ПМО «Пётр Ильичёв» был заложен в июле 2018 года. Он стал шестым кораблём линейки проекта 12700 «Александрит», строительство которого Средне-Невский судостроительный завод ведёт по заказу ВМФ РФ. Ранее завод передал заказчику четыре корабля этого проекта. Еще четыре (включая корабль ПМО «Пётр Ильичёв») находятся на верфи в разной степени готовности.

Проект 12700 «Александрит» разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» (входит в Объединённую судостроительную корпорацию). Эти корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые новые корабли ПМО могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

При строительстве данных кораблей на Средне-Невском судостроительном заводе применяются новейшие российские технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении. Корабли этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии. В сравнении с металлическим, масса композитного корпуса на 20 процентов ниже. Он обладает высокой прочностью, не подвержен воздействию агрессивных химических сред и коррозии, а срок службы, при соблюдении норм эксплуатации, неограничен. К другим достоинствам композитного корпуса можно отнести его «немагнитность», что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин.

Согласно планам Главного командования ВМФ России, корабли ПМО нового поколения в ближнесрочной перспективе будут составлять основу минно-тральных сил флотов ВМФ России, существенно повысив эффективность выполнения задач.

Справочно:

Корабли противоминной обороны проекта 12700 «Александрит»:

водоизмещение – около 890 тонн;

длина – около 62 м;

ширина – около 10 м;

полная скорость хода - около 16 узлов;

экипаж – около 44 чел.

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