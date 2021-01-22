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22.01.2021 (14:45)

Экипаж корвета Балтийского флота «Стойкий» выполнил артиллерийские стрельбы в Средиземном море

Экипаж корвета Балтийского флота «Стойкий» отработал противодействие ударам с воздуха в Средиземном море.

Корабль провел условные артиллерийские и ракетные стрельбы по имитируемым воздушным и морским целям, которые были заданы при помощи бортовых систем целеуказания. Стрельбу выполняли боевые расчёты батарей артиллерийских установок А-190, АК-630 и зенитного ракетного комплекса «Редут». Экипаж также отработал действия по учебной тревоге, по варианту обороны корабля от беспилотных летательных аппаратов условного противника. Военнослужащие подразделений антитеррора практиковались в организации охраны и обороны корвета при стоянке на незащищенном рейде и пресечении атаки на отряд скоростной малоразмерной цели.

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета «Стойкий», среднего морского танкера «Кола» и морского буксира «Яков Гребельский» вышел в море из пункта постоянного базирования г. Балтийск для выполнения плановых задач дальнего похода 16 декабря 2020 года.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Западный военный округ , Корабли , Боевая подготовка
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