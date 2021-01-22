22.01.2021 (14:15)

В объединении ПВО-ПРО завершилась Ракетно-стрелковая конференция

В объединении противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил завершилась Ракетно-стрелковая конференция, проходившая с 19 по 21 января. Участие в ней приняли около 130 человек, в их числе – командный состав Воздушно-космических сил, войск ПВО-ПРО, армии, вузов Воздушно-космических сил, а также предприятий промышленности.

Первый день прошёл в управлении армии в формате пленарного заседания. В ходе заседания был рассмотрен широкий спектр вопросов: проведенные в 2020 году тактические учения с боевыми стрельбами с 4 и 5 дивизиями ПВО, особенности проведения учений на текущий год, организация эксплуатации вооружения, военной и специальной техники ПВО, результаты работы по созданию, перспективы развития и особенности применения новейшей и модернизированной военной техники и другие.

20 и 21 января были проведены заседания и занятия по секциям зенитных ракетных войск и противоракетной обороны. Секция радиотехнических войск будет проведена в начале февраля.

Секция противоракетной обороны проходила на предприятиях промышленности. Офицеры посетили Научно-исследовательский испытательный центр Центрального научно-исследовательского института Воздушно-космических сил и предприятие Роскосмоса «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры». Участники обсуждали особенности противоракетной обороны столицы в современных условиях, перспективы развития и результаты разработок в этой сфере.

Секция зенитных ракетных войск проходила в Дмитровском филиале МГТУ им. Н.Э. Баумана и в зенитном ракетном полку армии. Занятия проведены преподавательским составом, а также командирами полков и дивизионов. В ходе проведения занятий, участникам конференции довели особенности подготовки специалистов для зенитных ракетных войск, рассмотрели ряд проблемных вопросов, особенности эксплуатации и перспективы развития ВВСТ. Также была проведена экскурсия по территории филиала: гостям показали многочисленные экспонаты и макеты, им рассказали об особенностях несения боевого дежурства ракетными войсками стратегического назначения, их ознакомили с тренировочной аппаратурой, имитирующей деятельность ЗРПК «Панцирь-С».

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