22.01.2021 (16:00)

Учебно-материальная база Каспийской флотилии пополнится новыми мишенными комплексами

В Дагестане на учебно-тренировочных комплексах (полигонах, автодромах, стрельбищах и учебных полях) Каспийской флотилии совершенствуется учебно-материальная база и мишенная обстановка.

На полигоне Аданак будут установлены новые комплексы радиоуправляемых мишенных установок, предназначенных для обучения стрельбе из штатного вооружения по появляющимся и движущимся целям.

Комплексы обеспечат подготовку до 20 вариантов расположения мишеней и времени их показа в режиме автоматического управления. Также с помощью нового оборудования можно будет имитировать стрельбу противника в ночное время с помощью светового оборудования, что позволит создавать разнообразную нестандартную мишенную обстановку. Кроме того, будет увеличено мишенное поле для выполнения учебных стрельб из бронетранспортёров БТР-82А.

Оборудование современных мишенных комплексов позволит повысить эффективность и интенсивность боевой подготовки подразделений береговых войск Каспийской флотилии. В ходе плановых мероприятий будет подготовлено около 1000 различных мишеней, имитирующих тяжелую технику, артиллерийские орудия, живую силу противника, воздушные, групповые и одиночные цели.

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