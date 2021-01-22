22.01.2021 (15:30)
Специалисты войск РХБ защиты Каспийской флотилии отработали специальные задачи на горном полигоне Аданак в Дагестане
Военнослужащие войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Каспийской флотилии отработали специальные задачи и выполнили нормативы по тактико-специальной подготовке на полигоне Аданак в Дагестане.
В ходе полевого выхода совершенствовалась полевая выучка отделений, расчетов и экипажей. Также были проведены мероприятия боевого слаживания подразделений с практической отработкой специальных нормативов. Специалисты войск РХБ защиты изучили порядок действия в составе расчётов на машине радиационной и химической разведки РХМ-4-01, автомобильной лаборатории АЛ-4, боевой разведывательно-дозорной машине (радиационно-химической) БРДМ-2РХ и другой специальной технике.
В полевых условиях военнослужащие отработали задачи по РХБ разведке, аэрозольному противодействию, дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, а также ликвидировали последствия условной техногенной аварий с выбросом ядовитых веществ и загрязнением окружающей среды.
Всего к полевому выходу привлекалось более 200 военнослужащих войск РХБ защиты Каспийской флотилии, было задействовано около 50 единиц военной и специальной техники.