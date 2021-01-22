22.01.2021 (14:30)
Более 1500 пациентов прошли лечение от COVID-19 в МФЦ Минобороны России в Новосибирске
Более 1500 пациентов прошли лечение от коронавирусной инфекции в многофункциональном медицинском центре (МФЦ) Министерства обороны России в Новосибирске с начала его работы.
Медицинскую помощь в учреждении получают военнослужащие, а также гражданские лица из числа ветеранов Вооруженных Сил и члены их семей.
Одновременно в центре может быть размещено 160 пациентов. Центр оснащен современным оборудованием: компьютерным томографом, техникой анестезиологии, эндоскопии, аппаратами УЗИ, экстракорпоральной мембранной оксигинации и передвижным медицинским оборудованием, позволяющим выполнять ряд исследований непосредственно в палате.
Медицинский персонал центра прошел дополнительную переподготовку, в том числе для осуществления медицинской деятельности, направленной на профилактику, диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции COVID-19.
В настоящее время центре работают около 40 врачей и 90 медицинских сестер, более 60 санитаров.