22.01.2021 (14:30)

Более 1500 пациентов прошли лечение от COVID-19 в МФЦ Минобороны России в Новосибирске



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Работа многофункционального медицинского центра в Новосибирске

Более 1500 пациентов прошли лечение от коронавирусной инфекции в многофункциональном медицинском центре (МФЦ) Министерства обороны России в Новосибирске с начала его работы.

Медицинскую помощь в учреждении получают военнослужащие, а также гражданские лица из числа ветеранов Вооруженных Сил и члены их семей.

Одновременно в центре может быть размещено 160 пациентов. Центр оснащен современным оборудованием: компьютерным томографом, техникой анестезиологии, эндоскопии, аппаратами УЗИ, экстракорпоральной мембранной оксигинации и передвижным медицинским оборудованием, позволяющим выполнять ряд исследований непосредственно в палате.

Медицинский персонал центра прошел дополнительную переподготовку, в том числе для осуществления медицинской деятельности, направленной на профилактику, диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В настоящее время центре работают около 40 врачей и 90 медицинских сестер, более 60 санитаров.

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