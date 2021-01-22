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22.01.2021 (14:00)

Инженеры ЮВО в Кабардино-Балкарии приступили к комплексным мероприятиям по инженерному обеспечению войск

Инженерные подразделения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) приступили к комплексным мероприятиям по инженерному обеспечению войск на полигоне в Кабардино-Балкарии.

С военнослужащими проведут практические занятия по минно-подрывному делу, устройству минно-взрывных заграждений, разминированию местности, в том числе и в ночных условиях.

Личный состав инженерно-саперной воинской части ЮВО с применением инженерных машин разграждения ИМР-2 выполнит работы по созданию колонных путей в труднопроходимых местах, а экипажи установок разминирования УР-77 создадут проходы в минных полях для продвижения войск.

Военные инженеры развернут полевые электростанции, пункты добычи и очистки воды.

Также военнослужащие выполнят поиск взрывоопасных предметов на местности с применением миноискателей «Коршун» для подготовки путей движения и маневра войск.

На полевые занятия привлечены более 500 военных инженеров ЮВО, задействовано около 70 единиц специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Южный военный округ , Инженерные войска , Боевая подготовка , Специальная подготовка
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