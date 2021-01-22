22.01.2021 (13:45)

Более 2 тыс. военнослужащих военных вузов на территории ЦВО привиты вакциной от коронавируса



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Более 2 тыс. военнослужащих военных вузов на территории ЦВО привиты вакциной от коронавируса

Более 2 тыс. военнослужащих из числа командного, профессорско-преподавательского и переменного состава высших военных учебных заведений, дислоцированных на территории Центрального военного округа (ЦВО) в Челябинской и Тюменской областях, привиты вакциной от коронавируса.

Иммунизацию прошли военнослужащие Тюменского высшего военного инженерного командного училища и филиала Военно-воздушной академии им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина в Челябинске, изъявившие желание привиться компонентами вакцины.

Перед введением вакцины специалисты медицинской службы учебных заведений провели информирование военнослужащих о воздействии препарата «Гам-Ковид-Вак» на организм человека, его возможных побочных эффектах.

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