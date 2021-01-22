22.01.2021 (13:15)
Командующий ЦВО проинспектировал крупное учение танкистов на Южном Урале
Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин проинспектировал ход крупного учения гвардейской танковой дивизии в Челябинской области.
Он наблюдал за вождением боевых машин и этапом с боевой стрельбой штатным артиллерийским снарядом. Особое внимание было уделено оценке личных навыков командования танковой дивизии.
В ходе учения, которое длилось в течение недели, экипажи боевых машин отработали вождение боевых машин по пересеченной местности, а также ведение огня по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим танки, низколетящие вертолёты и позиции гранатомётчиков противника на дистанции до 2200 метров.
Командующий войсками ЦВО также проверил один из пунктов обогрева, развернутый на полигоне в ходе учения. Пункты обогрева развернуты на всех полигонах округа во время сильных морозов. Военнослужащие получают дополнительное питание в виде бутербродов с салом и луком и горячий чай.
В учении на полигонах Челябинской и Свердловской областей приняло учение 1,5 тыс. танкистов гвардейской танковой дивизии ЦВО.