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22.01.2021 (13:15)

Командующий ЦВО проинспектировал крупное учение танкистов на Южном Урале

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Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин проинспектировал ход крупного учения гвардейской танковой дивизии в Челябинской области.

Он наблюдал за вождением боевых машин и этапом с боевой стрельбой штатным артиллерийским снарядом. Особое внимание было уделено оценке личных навыков командования танковой дивизии.

В ходе учения, которое длилось в течение недели, экипажи боевых машин отработали вождение боевых машин по пересеченной местности, а также ведение огня по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим танки, низколетящие вертолёты и позиции гранатомётчиков противника на дистанции до 2200 метров.

Командующий войсками ЦВО также проверил один из пунктов обогрева, развернутый на полигоне в ходе учения. Пункты обогрева развернуты на всех полигонах округа во время сильных морозов. Военнослужащие получают дополнительное питание в виде бутербродов с салом и луком и горячий чай.

В учении на полигонах Челябинской и Свердловской областей приняло учение 1,5 тыс. танкистов гвардейской танковой дивизии ЦВО.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Танковые войска , Центральный военный округ , Командующий , Учения , Боевая подготовка
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