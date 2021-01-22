22.01.2021 (13:15)

Командующий ЦВО проинспектировал крупное учение танкистов на Южном Урале



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Командующий ЦВО проинспектировал крупное учение танкистов на Южном Урале

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин проинспектировал ход крупного учения гвардейской танковой дивизии в Челябинской области.

Он наблюдал за вождением боевых машин и этапом с боевой стрельбой штатным артиллерийским снарядом. Особое внимание было уделено оценке личных навыков командования танковой дивизии.

В ходе учения, которое длилось в течение недели, экипажи боевых машин отработали вождение боевых машин по пересеченной местности, а также ведение огня по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим танки, низколетящие вертолёты и позиции гранатомётчиков противника на дистанции до 2200 метров.

Командующий войсками ЦВО также проверил один из пунктов обогрева, развернутый на полигоне в ходе учения. Пункты обогрева развернуты на всех полигонах округа во время сильных морозов. Военнослужащие получают дополнительное питание в виде бутербродов с салом и луком и горячий чай.

В учении на полигонах Челябинской и Свердловской областей приняло учение 1,5 тыс. танкистов гвардейской танковой дивизии ЦВО.

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