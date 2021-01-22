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22.01.2021 (13:00)

Зенитчики ЮВО на Кубани отразили нападение штурмовой авиации условного противника

Расчеты зенитного ракетного подразделения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на Кубани в рамках тактико-специального учения отразили удары условного воздушного противника.

Военнослужащие на штатной военной технике совершили 150-километровый марш на общевойсковой полигон, где отработали задачи по разведке, сопровождению и поражению воздушных целей в условиях применения активных шумовых помех, а также противолокационных ракет. В роли условного противника выступили экипажи самолетов штурмовой авиации Су-25СМ, базирующихся в Ставропольском крае.

Кроме того, военнослужащие отработали ряд задач по уничтожению диверсионно-разведывательных групп.

К учению привлекались более 300 военнослужащих ЮВО, было задействовано свыше 80 единиц военной и специальной техники, в том числе зенитные ракетные комплексы «Оса» и «Стрела-10», зенитные пушечно-ракетные комплексы «Тунгуска-М» и переносные зенитные ракетные комплексы «Игла», а также самолеты штурмовой авиации Су-25СМ.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Южный военный округ , Боевая подготовка
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