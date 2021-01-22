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22.01.2021 (12:30)

Группы спецназа ЮВО на Ставрополье впервые отрабатывают технику прицельной стрельбы с борта вертолета Ми-8АМТШ

Впервые группы специального назначения Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае приступили к отработке приемов прицельной стрельбы из автоматов, пулеметов и снайперских винтовок с транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ.

По условиям упражнения военнослужащим необходимо обнаружить цель, установить прицел, учитывая при этом скорость ветра, высоту и скорость полета вертолета, после чего поразить движущиеся и появляющиеся мишени, имитирующие живую силу противника.

Стрельба ведется в диапазоне высот от 50 до 200 м длинными очередями по 10–15 выстрелов с левого и правого борта вертолета.

Экипажи вертолетов постоянно усложняют спецназу выполнение огневой задачи, меняя угол захода на цель, высоту и скорость полета.

Целью проведения занятия является освоение военнослужащими навыков огневой поддержки высадки десанта штурмовым способом, когда вертолет не может применить штатные средства вооружения из-за близости своих войск.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Южный военный округ , Боевая подготовка , Спецназ
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