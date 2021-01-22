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22.01.2021 (12:00)

В Северной Осетии стартовал чемпионат 58-й общевойсковой армии ЮВО по самбо

В Северной Осетии состоялось торжественное открытие чемпионата 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) по самбо, который проходит в рамках спартакиады объединения.

Чемпионат будет проводится в течении двух дней на территории спортивного центра ЮВО во Владикавказе. В первый день соревнований состоялось открытие и предварительные схватки военнослужащих во всех весовых категориях. Во второй день участникам предстоит принять участие в финальных поединках, после чего состоится торжественное награждение победителей.

В турнире принимают участие более 160 военнослужащих ЮВО в весовых категориях до 53, 58, 64, 71, 79, 88, 98 и свыше 100 кг.

«Данный чемпионат проводится ежегодно с целью популяризации самбо в соединениях и воинских частях 58-й армии ЮВО. Самбо является отличным подспорьем в формировании воинского и командного духа военнослужащих», — пояснил заместитель начальника по физической подготовке 58-й армии ЮВО майор Сергей Персаев.

Турнир является отборочным этапом перед чемпионатом ЮВО по самбо, который пройдет в Ростове-на-Дону. В состав сборной команды 58-й общевойсковой армии ЮВО войдут сильнейшие самбисты объединения для дальнейшего участия в чемпионатах и кубках Вооруженных Сил Российской Федерации.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Спорт , Социальное развитие , Соревнования
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