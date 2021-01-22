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22.01.2021 (11:35)

Военнослужащие Ивановского соединения ВДВ совершили более 650 прыжков с парашютом в ходе первого в году десантирования из самолетов ВТА

Военнослужащие Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения ВДВ совершили более 650 прыжков с парашютом в ходе первого в 2021 году десантирования из самолетов военно-транспортной авиации (ВТА) Воздушно-космических сил России.

Десантирование личного состава и техники осуществлялось из самолетов Ил-76МД на площадку приземления «Будихино» под Костромой, в ходе которого экипажи боевых машин десантировались вслед за техникой.

Интервал отделения личного состава от самолета при десантировании составил 0,7 секунды при скорости воздушного судна более 360 км/ч.

Всего было десантировано более 650 военнослужащих и восемь единиц боевых машин десанта БМД-4М, специально доставленных из Рязани для отработки действий экипажей при подготовке техники к выброске с самолета.

Личный состав Ивановского соединения впервые подготовил современные боевые машины десанта к десантированию под чутким руководством офицеров воздушно-десантной службы командования ВДВ, Тульского гвардейского соединения ВДВ и Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

Благодаря отличной подготовке десантников на воздушно-десантном комплексе и техники на земле, а также слаженным и умелым действиям парашютистов в воздухе десантирование прошло в штатном режиме.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Боевая подготовка , Воздушно-десантная подготовка
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