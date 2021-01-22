22.01.2021 (11:45)

Россия поставит Мьянме зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» беспилотные летательные аппараты «Орлан-10Е» и радиолокационные станции

Россия поставит Мьянме зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», комплексы с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10Е», а также радиолокационные станции.

Документ был подписан сегодня в присутствии Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу, находящегося с официальным визитом в Республике Союз Мьянма, и главнокомандующего вооруженными силами Мьянмы старшего генерала Мин Аунг Хлайна.

От российской стороны подпись под соглашением поставил заместитель главы российского военного ведомства генерал-полковник Александр Фомин.

Справочно:

С 2001 года между Россией и Мьянмой была создана вся нормативно-правовая база для эффективного и взаимовыгодного двустороннего военно-технического сотрудничества, которое динамично развивается. Россия поставила Мьянме 30 самолетов МиГ-29, 12 учебно-боевых Як-130, шесть Су-30СМЭ, 10 вертолетов Ми-24 и Ми-35П, 8 зенитно-ракетных комплексов «Печора-2М», а также радиолокационные станции, бронетанковую технику и артиллерийские системы. Обслуживание и модернизация техники проводится в созданном на территории Мьянмы совместном сервисном техническом центре по обслуживанию всех видов техники как авиационной, так и бронетанковой техники.

Также в последние пять лет интенсивно развивается военное сотрудничество двух государств. Подразделения вооруженных сил Мьянмы на регулярной основе принимают участие в Армейских международных играх и мероприятиях боевой подготовки, в том числе в прошлом году они приняли участие в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ–2020».

Кроме того, в 2018 году было заключено Межправительственное соглашение об упрощенном порядке захода военных кораблей в порты России и Мьянмы.

Командование вооруженные силы Республики Союз Мьянма проявляет интерес и к другим современным российским системам вооружения.

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