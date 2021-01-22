22.01.2021 (11:30)

Россия и Мьянма подписали Соглашение о безопасности полетов воздушных судов

Российская Федерация и Республика Союз Мьянма подписали Соглашение о безопасности полетов воздушных судов. От российской стороны под документом поставил подпись заместитель Министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

Соглашение было подписано в присутствии Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу и главнокомандующего вооруженными силами Мьянмы старшего генерала Мин Аунг Хлайна в ходе официально визита главы российского военного ведомства в республику.

Соглашение стало продолжением сотрудничества оборонных ведомств России и Мьянмы.

Справочно:

С 2001 года между Россией и Мьянмой была создана вся нормативно-правовая база для эффективного и взаимовыгодного двустороннего военно-технического сотрудничества, которое динамично развивается. Россия поставила Мьянме 30 самолетов МиГ-29, 12 учебно-боевых Як-130, шесть Су-30СМЭ, 10 вертолетов Ми-24 и Ми-35П, 8 зенитно-ракетных комплексов «Печора-2М», а также радиолокационные станции, бронетанковую технику и артиллерийские системы. Обслуживание и модернизация техники проводится в созданном на территории Мьянмы совместном сервисном техническом центре по обслуживанию всех видов техники как авиационной, так и бронетанковой техники.

Также в последние пять лет интенсивно развивается военное сотрудничество двух государств. Подразделения вооруженных сил Мьянмы на регулярной основе принимают участие в Армейских международных играх и мероприятиях боевой подготовки, в том числе в прошлом году они приняли участие в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ–2020».

Кроме того, в 2018 году было заключено Межправительственное соглашение об упрощенном порядке захода военных кораблей в порты России и Мьянмы.

Командование вооруженные силы Республики Союз Мьянма проявляет интерес и к другим современным российским системам вооружения.

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