22.01.2021 (11:30)
Россия и Мьянма подписали Соглашение о безопасности полетов воздушных судов
Российская Федерация и Республика Союз Мьянма подписали Соглашение о безопасности полетов воздушных судов. От российской стороны под документом поставил подпись заместитель Министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.
Соглашение было подписано в присутствии Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу и главнокомандующего вооруженными силами Мьянмы старшего генерала Мин Аунг Хлайна в ходе официально визита главы российского военного ведомства в республику.
Соглашение стало продолжением сотрудничества оборонных ведомств России и Мьянмы.
Справочно:
С 2001 года между Россией и Мьянмой была создана вся нормативно-правовая база для эффективного и взаимовыгодного двустороннего военно-технического сотрудничества, которое динамично развивается. Россия поставила Мьянме 30 самолетов МиГ-29, 12 учебно-боевых Як-130, шесть Су-30СМЭ, 10 вертолетов Ми-24 и Ми-35П, 8 зенитно-ракетных комплексов «Печора-2М», а также радиолокационные станции, бронетанковую технику и артиллерийские системы. Обслуживание и модернизация техники проводится в созданном на территории Мьянмы совместном сервисном техническом центре по обслуживанию всех видов техники как авиационной, так и бронетанковой техники.
Также в последние пять лет интенсивно развивается военное сотрудничество двух государств. Подразделения вооруженных сил Мьянмы на регулярной основе принимают участие в Армейских международных играх и мероприятиях боевой подготовки, в том числе в прошлом году они приняли участие в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ–2020».
Кроме того, в 2018 году было заключено Межправительственное соглашение об упрощенном порядке захода военных кораблей в порты России и Мьянмы.
Командование вооруженные силы Республики Союз Мьянма проявляет интерес и к другим современным российским системам вооружения.