22.01.2021 (09:15)
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры с главнокомандующим ВС Мьянмы старшим генералом Мин Аунг Хлайном
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры с главнокомандующим вооруженными силами Республики Союз Мьянма старшим генералом Мин Аунг Хлайном.
«Рассматриваем сегодняшние переговоры как возможность дальнейшего развития сотрудничества, прежде всего в военной и военно-технической сферах. Несмотря на ограничения, которые наше сложное время принесло нам, мы надеемся на дальнейшую активизацию отношений между нашими оборонными ведомствами», — глава российского военного ведомства.
Сергей Шойгу отметил, что это подтверждает тот факт, что в наступившем году свой первый зарубежный визит он совершает именно в Мьянму.
Министр обороны РФ подчеркнул, что Россия намерена и впредь прилагать усилия по укреплению всего спектра двусторонних связей с опорой на сложившиеся между двумя государствами взаимопонимание, обоюдное уважение и доверие.
«Уверен, что сегодняшняя встреча будет способствовать развитию всех направлений нашего партнерства в военной области. Мы всегда открыты для предметного разговора», — сказал глава российского военного ведомства.
Генерал армии Сергей Шойгу также поблагодарил главнокомандующего вооруженными силами Мьянмы за личную помощь в возвращении россиян из республики в условиях пандемии.
«Пользуясь случаем, хотел бы вас поблагодарить за то, что вы лично помогли вернуться домой российским гражданам, оказавшимся в условиях пандемии в вашей стране. 19 человек были взяты на борт чартерного рейса вооруженных сил Мьянмы, который обеспечивал ваш визит в Москву на парад Победы», — сказал Министр обороны России.
Сергей Шойгу также поблагодарил главнокомандующего вооруженными силами Мьянмы за приезд в Москву на праздничные мероприятия по случаю 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
«Это наш с вами общий праздник. Мы вместе боролись с фашизмом», — подчеркнул глава российского военного ведомства.
«Приветствуем регулярное участие мьянманских представителей в авторитетных мероприятиях Министерства обороны Российской Федерации, включая Московскую конференцию по международной безопасности, Международный военно-технический форум «Армия» и, конечно, Армейские международные игры», — сказал Министр обороны России.
Сергей Шойгу отметил, что особой вехой в укреплении военного сотрудничества стало участие военнослужащих Мьянмы в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020».
В свою очередь Мин Аунг Хлайн поблагодарил главу российского военного ведомства за визит и сообщил, что Мьянма придает этому визиту большое значение.
«Несмотря на большие расстояния, наши страны очень близки. Россия как верный друг всегда поддерживала Мьянму в трудные моменты, особенно последние четыре года», — отметил главнокомандующим вооруженными силами Республики Союз Мьянма.
Справочно:
С 2001 года между Россией и Мьянмой была создана вся нормативно-правовая база для эффективного и взаимовыгодного двустороннего военно-технического сотрудничества, которое динамично развивается. Россия поставила Мьянме 30 самолетов МиГ-29, 12 учебно-боевых Як-130, шесть Су-30СМЭ, 10 вертолетов Ми-24 и Ми-35П, 8 зенитно-ракетных комплексов «Печора-2М», а также радиолокационные станции, бронетанковую технику и артиллерийские системы. Обслуживание и модернизация техники проводится в созданном на территории Мьянмы совместном сервисном техническом центре по обслуживанию всех видов техники как авиационной, так и бронетанковой техники.
Также в последние пять лет интенсивно развивается военное сотрудничество двух государств. Подразделения вооруженных сил Мьянмы на регулярной основе принимают участие в Армейских международных играх и мероприятиях боевой подготовки, в том числе в прошлом году они приняли участие в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ–2020».
Кроме того, в 2018 году было заключено Межправительственное соглашение об упрощенном порядке захода военных кораблей в порты России и Мьянмы.
Командование вооруженные силы Республики Союз Мьянма проявляет интерес и к другим современным российским системам вооружения.