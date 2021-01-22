22.01.2021 (09:15)

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры с главнокомандующим ВС Мьянмы старшим генералом Мин Аунг Хлайном



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Переговоры Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу с главнокомандующим ВС Мьянмы старшим генералом Мин Аунг Хлайном

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры с главнокомандующим вооруженными силами Республики Союз Мьянма старшим генералом Мин Аунг Хлайном.

«Рассматриваем сегодняшние переговоры как возможность дальнейшего развития сотрудничества, прежде всего в военной и военно-технической сферах. Несмотря на ограничения, которые наше сложное время принесло нам, мы надеемся на дальнейшую активизацию отношений между нашими оборонными ведомствами», — глава российского военного ведомства.

Сергей Шойгу отметил, что это подтверждает тот факт, что в наступившем году свой первый зарубежный визит он совершает именно в Мьянму.

Министр обороны РФ подчеркнул, что Россия намерена и впредь прилагать усилия по укреплению всего спектра двусторонних связей с опорой на сложившиеся между двумя государствами взаимопонимание, обоюдное уважение и доверие.

«Уверен, что сегодняшняя встреча будет способствовать развитию всех направлений нашего партнерства в военной области. Мы всегда открыты для предметного разговора», — сказал глава российского военного ведомства.

Генерал армии Сергей Шойгу также поблагодарил главнокомандующего вооруженными силами Мьянмы за личную помощь в возвращении россиян из республики в условиях пандемии.

«Пользуясь случаем, хотел бы вас поблагодарить за то, что вы лично помогли вернуться домой российским гражданам, оказавшимся в условиях пандемии в вашей стране. 19 человек были взяты на борт чартерного рейса вооруженных сил Мьянмы, который обеспечивал ваш визит в Москву на парад Победы», — сказал Министр обороны России.

Сергей Шойгу также поблагодарил главнокомандующего вооруженными силами Мьянмы за приезд в Москву на праздничные мероприятия по случаю 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Это наш с вами общий праздник. Мы вместе боролись с фашизмом», — подчеркнул глава российского военного ведомства.

«Приветствуем регулярное участие мьянманских представителей в авторитетных мероприятиях Министерства обороны Российской Федерации, включая Московскую конференцию по международной безопасности, Международный военно-технический форум «Армия» и, конечно, Армейские международные игры», — сказал Министр обороны России.

Сергей Шойгу отметил, что особой вехой в укреплении военного сотрудничества стало участие военнослужащих Мьянмы в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020».

В свою очередь Мин Аунг Хлайн поблагодарил главу российского военного ведомства за визит и сообщил, что Мьянма придает этому визиту большое значение.

«Несмотря на большие расстояния, наши страны очень близки. Россия как верный друг всегда поддерживала Мьянму в трудные моменты, особенно последние четыре года», — отметил главнокомандующим вооруженными силами Республики Союз Мьянма.

Справочно:

С 2001 года между Россией и Мьянмой была создана вся нормативно-правовая база для эффективного и взаимовыгодного двустороннего военно-технического сотрудничества, которое динамично развивается. Россия поставила Мьянме 30 самолетов МиГ-29, 12 учебно-боевых Як-130, шесть Су-30СМЭ, 10 вертолетов Ми-24 и Ми-35П, 8 зенитно-ракетных комплексов «Печора-2М», а также радиолокационные станции, бронетанковую технику и артиллерийские системы. Обслуживание и модернизация техники проводится в созданном на территории Мьянмы совместном сервисном техническом центре по обслуживанию всех видов техники как авиационной, так и бронетанковой техники.

Также в последние пять лет интенсивно развивается военное сотрудничество двух государств. Подразделения вооруженных сил Мьянмы на регулярной основе принимают участие в Армейских международных играх и мероприятиях боевой подготовки, в том числе в прошлом году они приняли участие в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ–2020».

Кроме того, в 2018 году было заключено Межправительственное соглашение об упрощенном порядке захода военных кораблей в порты России и Мьянмы.

Командование вооруженные силы Республики Союз Мьянма проявляет интерес и к другим современным российским системам вооружения.

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