22.01.2021 (08:45)

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу возложил венок к мемориалу павшим героям в Мьянме



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Возложение Министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу венка к мемориалу павшим героям в Мьянме

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу возложил венок к мемориалу павшим героям в Нейпьидо (Республика Союз Мьянма), где находится с официальным визитом.

Мемориал является национальным достоянием государства и символизирует народную память о защитниках, отдавших жизнь за свободу и независимость Мьянмы. Он посвящен как военнослужащим национальных вооруженных сил, так и гражданскому населению страны, в том числе представителям ряда малочисленных этнических групп, погибшим в период с 1949 года по настоящее время. На внутренних гранитных стенах комплекса золотом высечены 1788 имен граждан Мьянмы.

Мемориал был открыт 27 марта 2017 года, в день 72-й годовщины образования вооруженных сил республики. Его возводили под личным контролем главнокомандующего вооруженных сил страны. Памятник представляет собой мемориальный архитектурный комплекс из камня и гранита, расположенный перед площадью для проведения ежегодных военных парадов. Он расположен в административном округе «Зейятири» (военный район) города Нейпьидо у подножия Шанских гор.

У Монумента выставлен Почетный караул из военнослужащих трех видов вооруженных сил Мьянмы. Смена караула производится каждый час.

Справочно:

С 2001 года между Россией и Мьянмой была создана вся нормативно-правовая база для эффективного и взаимовыгодного двустороннего военно-технического сотрудничества, которое динамично развивается. Россия поставила Мьянме 30 самолетов МиГ-29, 12 учебно-боевых Як-130, шесть Су-30СМЭ, 10 вертолетов Ми-24 и Ми-35П, 8 зенитно-ракетных комплексов «Печора-2М», а также радиолокационные станции, бронетанковую технику и артиллерийские системы. Обслуживание и модернизация техники проводится в созданном на территории Мьянмы совместном сервисном техническом центре по обслуживанию всех видов техники как авиационной, так и бронетанковой техники.

Также в последние пять лет интенсивно развивается военное сотрудничество двух государств. Подразделения вооруженных сил Мьянмы на регулярной основе принимают участие в Армейских международных играх и мероприятиях боевой подготовки, в том числе в прошлом году они приняли участие в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ–2020».

Кроме того, в 2018 году было заключено Межправительственное соглашение об упрощенном порядке захода военных кораблей в порты России и Мьянмы.

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