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22.01.2021 (08:30)

С танкистами и мотострелками армейского корпуса Черноморского флота прошли занятия по боевой подготовке

В армейском корпусе Черноморского флота (ЧФ) на одном из полигонов боевой подготовки прошли учебно-боевые стрельбы танковых и мотострелковых подразделений.

Стрельбы были проведены в рамках плановых занятий по боевой подготовке, в ходе которых были отработаны огневые тренировки и упражнения контрольных стрельб.

На танковой директрисе экипажи танков Т-72Б3 в составе танковой роты выполнили стрельбы по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику условного противника.

В свою очередь военнослужащие мотострелковых подразделений армейского корпуса провели зачётные стрельбы по мишенным позициям на расстоянии от 100 метров до 1 километра.

В рамках интенсивной боевой подготовки мероприятия проходят в дневное и в ночное время.

Для приближения обстановки на полигоне к реальной занятия проводятся в любых погодных условиях. Для личного состава специально оборудованы пункты обогрева, где военнослужащие могут в перерыве между упражнениями отогреться, просушить верхнюю одежду и выпить горячий чай.

Всего на полигоне задействовано более 500 военнослужащих и около 10 танков Т-72Б3.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
Метки:
Черноморский флот , Танковые войска , Мотострелковые войска , Боевая подготовка
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