22.01.2021 (06:30)

Более 80 военнослужащих соединения противоракетной обороны ВКС приняли участие в тренировке боевых расчетов системы ПРО по обнаружению и отражению группового ракетного удара

В рамках учебной тренировки боевые расчеты командных пунктов отработали вопросы оперативного взаимодействия по обнаружению баллистических ракет, их сопровождению, измерению координат, анализу состава сложных целей и наведению противоракет.

Боевые расчеты противоракетных комплексов системы ПРО отработали учебные задачи по действиям при возникновении аварийных ситуаций техногенного характера.

Для создания условий, максимально приближенных к боевым, в ходе тренировки командованием соединения ПРО моделировались варианты боевой обстановки с применением условным противником межконтинентальных баллистических ракет нового поколения со ступенями разведения и большим количеством боевых зарядов, новейшими комплексами средств преодоления, включающими кассеты с дипольными отражателями, станции активных помех, тяжелые и легкие ложные цели различных классов.

Аппаратурно-программный комплекс системы ПРО позволяет проводить регулярные учебные тренировки боевых расчетов с моделированием боевой обстановки различных уровней сложности. Ежесуточно в ходе несения боевого дежурства подобные тренировки проводятся с каждым боевым расчетом несколько раз. Отрабатываются действия боевых расчетов по отражению одиночных и групповых ракетных ударов.

По словам командира соединения ПРО генерал-майора Сергея Грабчука, в рамках функционального контроля боевой готовности системы ПРО в 2020 году боевые расчеты соединения провели более 600 учебных тренировок по обнаружению условных баллистических ракет, их сопровождению, измерению координат, анализу состава сложных целей и наведению противоракет.

Кроме того, в ходе несения боевого дежурства по противоракетной обороне города Москвы и центрального промышленного района в течение минувшего года радиолокационной станцией «Дон-2Н» системы ПРО были обнаружены более 10 пусков баллистических ракет и ракет космического назначения, выполненных с российских полигонов, космодромов, а также морских акваторий.

Кроме того, в интересах оценки боевой готовности средств системы ПРО и информационного обеспечения средств российской системы контроля космического пространства боевые расчеты РЛС «Дон-2Н» выполнили контрольные проводки более 300 космических объектов, из которых более 100 космических объектов классифицировались как особо важные.

Соединение противоракетной обороны входит в состав 1-й армии ПВО-ПРО Воздушно-космических сил. На протяжении 59 лет — это уникальное соединение выполняет задачи противоракетной обороны города Москвы и центрального промышленного района, а также принимает участие в решении задач предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства. Ежедневно в воинских частях соединения ПРО на круглосуточное боевое дежурство по противоракетной обороне охраняемого района заступает более 200 военнослужащих.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице