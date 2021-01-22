22.01.2021 (08:00)
Расчеты ЗРК «Бук-М2» ВВО провели учение по противовоздушной обороне в Республике Бурятия
В Республике Бурятия подразделения противовоздушной обороны общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) провели тактико-специальное учение по отражению авиационного удара условного противника с использованием зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М2».
Зенитчики на штатной технике совершили марш в заданный район. На позиции расчеты провели перегрузку ракет ЗРК «Бук-М2» с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку, и тренировки по разведке воздушной обстановки и наблюдению. Учение прошло в условиях применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы.
Расчеты радиолокационных станций вели поиск и классификацию воздушных целей на малых и сверхмалых высотах.
В ходе практических действий расчеты отразили условный налет «вражеской» авиации на прикрываемый командный пункт, выполнив при этом более 30 учебных (электронных) пусков.
В учении приняло участие более 200 военнослужащих, было задействовано около 20 единиц боевой техники. Средства воздушного нападения противника имитировали самолеты штурмовой авиации Су-25СМ.