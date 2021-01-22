Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.01.2021 (07:40)

Расчеты «Мста-С» и РСЗО «Град» выполнили боевые стрельбы в Еврейской автономии

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» и самоходных артиллерийских установок «Мста-С» мотострелкового соединения Восточного военного округа, провели боевые стрельбы на полигоне «Биджан» в Еврейской автономной области.

Артиллеристы поразили различные цели на дальности до 20 км, выполнив более 30 огневых задач. Целями для артиллерии явились полноразмерные макеты бронетехники, а также площадные цели, имитирующие скопление личного состава и техники условного противника.

После выполнения стрельбы расчеты отработали оперативную смену и маскировку позиций. Уход от ответного удара осуществлялся в течение нескольких минут, обеспечив высокую степень безопасности подразделений. Для введения противника в заблуждение заблаговременно были оборудованы ложные позиции.

В боевых стрельбах на полигоне приняло участие около 300 военнослужащих, было задействовано более 50 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Учения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false