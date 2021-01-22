22.01.2021 (07:40)

Расчеты «Мста-С» и РСЗО «Град» выполнили боевые стрельбы в Еврейской автономии

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» и самоходных артиллерийских установок «Мста-С» мотострелкового соединения Восточного военного округа, провели боевые стрельбы на полигоне «Биджан» в Еврейской автономной области.

Артиллеристы поразили различные цели на дальности до 20 км, выполнив более 30 огневых задач. Целями для артиллерии явились полноразмерные макеты бронетехники, а также площадные цели, имитирующие скопление личного состава и техники условного противника.

После выполнения стрельбы расчеты отработали оперативную смену и маскировку позиций. Уход от ответного удара осуществлялся в течение нескольких минут, обеспечив высокую степень безопасности подразделений. Для введения противника в заблуждение заблаговременно были оборудованы ложные позиции.

В боевых стрельбах на полигоне приняло участие около 300 военнослужащих, было задействовано более 50 единиц военной и специальной техники.

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