22.01.2021 (07:20)

В 2021 году планируется отобрать около 800 амурчан для военной службы по контракту в Восточном военном округе

В 2021 году в Амурской области спланировано отобрать для службы по контракту в войсках Восточного военного округа более 800 граждан. Этому будет способствовать ряд принятых мер, в том числе прием документов кандидатов специалистами пунктов отбора удаленно, с помощью ресурсов интернета. Принятые меры обеспечивают необходимую безопасность здоровья в условиях действия пандемии.

Благодаря информационно-коммуникационным сервисам, процесс поступления граждан на военную службу по контракту в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации значительно упростился. Для этого гражданам, решившим связать свою жизнь с армией, надо зарегистрироваться на сайте Министерства обороны РФ и подать первичный пакет документов в пункт отбора на военную службу по контракту, не выходя из дома. По истечении трех рабочих дней, в случае положительного рассмотрения кандидата, будут предложены вакантные воинские должности. Также значительно упрощена схема прохождения обязательных мероприятий проверки при поступлении на военную службу по контракту, требующих обязательного личного присутствия гражданина.

На территории Амурской области работают два пункта отбора граждан на военную службу по контракту — в Благовещенске и Белогорске. Поступить на службу через пункты можно в любой вид и род войск, а также выбрать место службы.

Специалистами пунктов активно ведется работа на выездных акциях в рамках проведения общественных праздников, а также консультационные мероприятия в образовательных учреждениях. Ознакомиться с вакансиями можно, обратившись в пункты отбора.

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