22.01.2021 (06:40)

Танкисты армейского корпуса ВВО на Курильских островах выполнили учебные стрельбы штатным снарядом из 125-мм пушки

Военнослужащие танкового подразделения армейского корпуса Восточного военного округа на Курильских островах, выполнили упражнение контрольных стрельб штатным снарядом из 125-мм пушки танка Т-72Б3 по появляющимся и движущимся целям с ходу на расстоянии до 2 тысяч метров.

В ходе занятий по огневой подготовке наводчики выполнили фланговую стрельбу в движении. Экипажи танков вели огонь из зенитного пулемёта НСВТ «Утёс» по наземным и низколетящим воздушным целям.

Механики-водители отработали вождение боевых машин, совершенствуя при этом свои навыки управления многотонной техникой, преодолевая различные препятствия: «змейку», косогор, проход в минно-взрывном заграждении, противотанковый ров, колейный мост.

Также военнослужащие выполнили нормативы по загрузке боеприпасов, разведке и обнаружению целей.

В связи с низкой температурой воздуха и сложными погодными условиями на Курильских островах, для военнослужащих выполняющих мероприятия боевой подготовки в полевых условиях, оборудованы места обогрева, где в перерыве между занятиями личный состав подразделений может отогреться, выпить горячего чая и получить дополнительное питание в виде сала, лука и чеснока.

Всего к занятиям по боевой подготовке было привлечено более 200 военнослужащих и порядка 20 единиц вооружения и военной техники.

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