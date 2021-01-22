22.01.2021 (06:20)
Снайперы ВВО в Забайкалье осваивают стрельбу на максимальную дальность в ходе подготовки к конкурсу «Снайперский рубеж»
Военнослужащие подразделения снайперов мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, в рамках подготовки к конкурсу «Снайперский рубеж» осваивают стрельбу на дальность около 1,3 тыс. метров из снайперских винтовок СВД.
Военнослужащие повышают практические навыки в составе снайперских пар. В том числе оттачивают мастерство в наблюдении за полем боя и окружающей обстановкой, а также в быстром нахождении и уничтожении целей, максимально удаленных от стрелка.
Помимо этого, снайперы совершенствуют навыки скрытного перемещения, работы на огневых позициях с дальнейшим отходом и сменой огневых точек.
Практические тренировки проводятся, как в дневное, так и в ночное время с применением оптических прицелов и приборов ночного видения.