22.01.2021 (05:00)

Разведчики ВВО в Приамурье проверили занятия с использованием современных бронеавтомобилей «Тигр» в условиях дальневосточных морозов

На полигоне в Амурской области разведчики Восточного военного округа провели занятия на недавно поступивших бронеавтомобилях «Тигр-М» в условиях крайне низких температур. Проверка машин и водителей проводилась днем и ночью в температурном диапазоне от -25°C до -38°C, что позволило качественно оценить возможности техники в суровых условиях дальневосточной зимы.

Водители современных бронеавтомобилей-вездеходов выполнили скоростные заезды по маршрутам с препятствиями, имитирующими обрывы, подъемы, спуски, рвы и косогоры. Машины выполняли резкие повороты, а также маневрирование «змейкой» между столбами.

Занятие показало высокую надежность и хорошие ходовые качества машин.

Автомобиль предназначен для ведения разведки, сопровождения и охраны колонн, патрулирования и огневой поддержки войск. Он имеет пятый класс баллистической защиты. На машине установлены пулестойкие шины с противовзрывными вставками, отводящими взрывную волну, интегрированную керамическую броню, противоминную защиту, специальное остекление и пять видеокамер для кругового обзора. Предусмотрено размещение боекомплекта, средств связи и блокиратора радиоуправляемых взрывных устройств.

Поступившая техника значительно усилила боеготовность, мобильность и боевые возможности разведчиков.

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