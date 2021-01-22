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22.01.2021 (03:30)

Более 4,5 тыс. мотострелков общевойсковой армии ВВО в Приморье выполняют боевые стрельбы в составе отделений

В общевойсковом объединении Восточного военного округа (ВВО) проходит боевое слаживание мотострелковых отделений. Свыше 4,5 тыс. военнослужащих принимают участие в занятиях по огневой и тактической подготовке на полигонах в Приморском и Хабаровском краях.

Мотострелки в составе отделений на практике отрабатывают ведение боевых действий в обороне и наступлении с выполнением боевых стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевой техники. Практические занятия проходят в рамках полевого выхода, как в ночное, так и в дневное время суток.

В ходе ночных стрельб военнослужащие применяют современные ночные прицелы и приборы ночного видения. На полигонах подготовлено более 3000 мишеней, имитирующих командные пункты, бронетехнику, огневые средства и живую силу условного противника.

Все места проведения полевых занятий оборудованы пункты обогрева, где личный состав обеспечен горячим чаем и дополнительным питанием.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Мотострелковые войска
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