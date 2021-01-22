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22.01.2021 (04:00)

Палубные вертолёты морской авиации ТОФ отработали взлёты и посадки на БПК «Адмирал Пантелеев»

В заливе Петра Великого экипажи палубных вертолётов Ка-27 морской авиации Тихоокеанского флота в поисково-спасательном и противолодочном вариантах провели тренировки по взлётам и посадкам на палубу авианесущего корабля.

Четыре вертолёта, которые совершили перелёт в район полигона боевой подготовки с аэродрома «Николаевка», совместно с корабельными расчётами большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев», поочерёдно совершенствовали навыки взлетов и посадок в дневное время суток на палубу боевого корабля при его нахождении на стопе и на ходу.

В ходе тренировки проверялась слаженность работы всех систем авиационных комплексов корабля.

Всего экипажами вертолётов морской авиации ТОФ выполнено порядка 20 взлетов и посадок на палубу.

Полёты с корабля является одним из важнейших элементов лётной подготовки экипажей вертолётов.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
Метки:
Тихоокеанский флот , Вертолеты
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