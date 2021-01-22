22.01.2021 (05:30)

Истребители МиГ-31 на Камчатке в ходе тренировки перехватили условный самолёт-нарушитель воздушной границы

На Камчатке в ходе тренировки дежурных сил по противовоздушной обороне лётчики-истребители морской авиации Тихоокеанского флота отработали перехват условного противника.

Роль самолёта-нарушителя выполнял один из самолетов МиГ-31, который на сверхзвуковой скорости и большой высоте имитировал проникновение в воздушное пространство страны на расстояние нанесения ракетного удара.

На перехват условного противника по тревоге был поднят экипаж всепогодного истребителя-перехватчика МиГ-31, который выполнил самостоятельный поиск и классификацию цели, а затем провел по ней электронный пуск ракет класса воздух-воздух большой дальности. По данным объективного контроля цель была уничтожена на заданном рубеже.

Тренировки по перехвату воздушных целей на различных высотах и с различными скоростями является важным элементом подготовки летчиков-истребителей МиГ-31 к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне, профессиональный праздник которых - День авиации противовоздушной обороны отмечается сегодня 22 января.

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