22.01.2021 (05:00)

Российские миротворцы обеспечивают безопасность транспортного сообщения и возвращения жителей в свои дома в Нагорном Карабахе



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские миротворцы обеспечивают безопасность транспортного сообщения и возвращения жителей в свои дома в Нагорном Карабахе

Ежедневно миротворцы сопровождают колонны с местными жителями и беженцами.

На территории Нагорного Карабаха увеличивается протяженность дорог общего пользования, движение по которым безопасно. Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечивают возвращение беженцев в свои дома.

Автобусами из Еревана в Степанакерт доставлено 87 беженцев.

Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулись 50 тыс. 390 беженцев.

Военнослужащими российского миротворческого контингента обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры.

Ведутся круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 27 наблюдательных постах.

Справочно:

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Основу российского миротворческого контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

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