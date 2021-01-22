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22.01.2021 (06:00)

Филиал Центрального военно-морского музея «Дорога жизни» на Ладоге в январе 2021 года представил две новые выставки

Филиал Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого «Дорога жизни», благодаря своему расположению в январе месяце текущего года представил две уникальные временные выставки: «Дорога жизни в детских рисунках» и «Сирень Победы».

Выставка «Дорога жизни в детских рисунках» последовательно и наглядно раскрывает тему блокады Ленинграда и подвига героев Дороги жизни, показывая подлинные иллюстративные рисунки детей 1941-1944 годов. Она состоит из десяти рисунков детей блокадного Ленинграда на тему «Зима 1941 года» и десяти рисунков детей Санкт-Петербурга 2021 года на тему «Дорога жизни».

Селекционная творческая группа «Русская сирень» в рамках движения «Сирень Победы» представила в музее «Дорога жизни» фотовыставку «Сирень Победы». Экспозиция включает в себя 64 фотоизображения сортов сирени, десять из которых выведены селекционерами в честь Победы в Великой Отечественной войне.

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
Метки:
Музеи
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