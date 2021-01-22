22.01.2021 (07:00)

Команда Нахимовского военно-морского училища – стала победителем II Всероссийского научно-технического конкурса «Кадры для цифровой промышленности»

В Нахимовском военно-морском училище подведены итоги финала II Всероссийского научно-технического конкурса «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований», организаторами которого являлись - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Департамент авиационной промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Институт имени Н.Е. Жуковского» и ГБПОУ города Москвы «Московский колледж бизнес-технологий».

В финале конкурса приняли участие семь команд, в том числе команда Нахимовского военно-морского училища в составе: Константин Локтионов (10 класс), Денис Товстогон (10 класс), Алексей Глухов (10 класс), Михаил Товстогон (8 класс), руководители команды педагог дополнительного образования Светлана Сергеевна Фурзикова и начальник лаборатории ТСО Владимир Александрович Владимиров.

Команда Нахимовского военно-морского училища стала победителем в номинации «Лучшая диагностика работоспособности и готовности систем обеспечения полетов беспилотных авиационных систем». Также в рамках проведения финала конкурса команда НВМУ стала победителем в номинации «За лучшее ИТ-решение беспилотных воздушных систем» с проектом «Обслуживание порта БАС мультироторного типа».

Нахимовское военно-морское училище впервые участвует в конкурсах данного направления, так как мастерская по конструированию и программированию беспилотных летательных аппаратов открыта в НВМУ в 2020 году.

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