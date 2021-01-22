22.01.2021 (03:00)
В Ракетных войсках стратегического назначения продолжается вакцинация военнослужащих
В Ракетных войсках стратегического назначения продолжается вакцинация военнослужащих.
В настоящее время завершена вакцинация около 6.000 военнослужащих РВСН.
В первую очередь вакцину получают медицинская работники, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.
Перед началом процедуры военнослужащие проходят необходимый медицинский осмотр у врача.
Вакцинация проводится в два этапа с промежутком в 21 день.
При проведении вакцинации первым и вторым компонентом вакцины случаев осложнений или непереносимости прививки не было.
Перед инъекцией военнослужащих знакомят с ограничениями после вакцинации, которые включают запрет на интенсивные занятия спортом и тяжёлые физические нагрузки в течение пяти суток после прививки.
После завершения вакцинации, каждому участнику выдается специальный сертификат о получении профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции.