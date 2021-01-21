21.01.2021 (21:30)

Выпускники научных рот технополиса «ЭРА» планируют проводить ежегодные встречи в Парке «Патриот»

В ходе заседания дискуссионного клуба для обсуждения вопросов в сфере кибербезопасности, киберспорта и искусственного интеллекта с участием операторов Военного инновационного технополиса «ЭРА» заместитель начальника по научной и образовательной деятельности полковник Андрей Морозов предложил в период проведения Международного военно-технического форума «Армия» в Парке «Патриот» проводить ежегодные встречи выпускников научных рот иннограда.

Многие бывшие операторы продолжают научную карьеру в научно-исследовательских организациях и на предприятиях оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, заняли руководящие должности.

Данные встречи позволят не только обмениваться бесценным опытом, но и будут способствовать карьерному росту бывших операторов на предприятиях ОПК.

В настоящее время в технополисе проходят службу 320 операторов в восьми научных ротах.

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