21.01.2021 (21:00)

Юнармейцы Санкт-Петербурга провели патриотическую акцию «Я читаю имена жертв блокады»

Идея заключается в том, чтобы создать уникальную аудиокнигу, в которой будут озвучены имена 630 000 задокументированных жертв блокадного Ленинграда.

С августа по декабрь 2020 года ребята Центра «Дзержинец» привлекли к участию в проекте свыше двух тысяч представителей молодежи разных регионов России.

В результате в единый аудиофайл записаны 630 тысяч имен погибших. После монтажа запись будет воспроизводиться на Пискаревском мемориальном кладбище как напоминание всем ныне живущим о трагедии осажденного города на Неве и мужестве его несломленных жителей.

Напомним, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» создано по инициативе Министерства обороны Российской Федерации и поддержано Президентом Российской Федерации. Оно объединило уже более 740 тыс. детей и подростков по всей стране, региональные штабы представлены в каждом из 85 регионов России.

Основная цель движения — вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России, ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице