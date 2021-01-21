21.01.2021 (20:30)
Командующий ЗВО проверил ход боевой подготовки в танковой армии в Подмосковье
Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев посетил с рабочей поездкой Московскую область, где проверил ход боевой подготовки военнослужащих гвардейской танковой армии.
На полигоне «Алабино» командующий ЗВО проконтролировал проведение занятий с танковыми экипажами с выполнением упражнений учебных стрельб из комплекса вооружения танков Т-72Б3, с мотострелковыми отделениями на БМП-2М, а также занятия по специальности с подразделениями связи, инженерных войск, радиоэлектронной борьбы и беспилотной авиации.
Особое внимание командующий ЗВО обратил на отработку взаимодействия подразделений при совместном решении боевых задач.
«На тактическом уровне командиры от роты и выше должны уметь использовать все возможности придаваемых и взаимодействующих подразделений – от ведения разведки беспилотными средствами, до нанесения огневого поражения армейской авиацией», - отметил генерал-полковник Александр Журавлев.
Командующий танковой армии генерал-лейтенант Сергей Кисель доложил генерал-полковнику Александру Журавлеву о ходе выполнения мероприятий зимнего периода обучения, комплектовании армии военнослужащими по контракту и освоении новейших образцов вооружения и военной техники, поступающих в рамках гособоронзаказа.