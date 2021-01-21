21.01.2021 (20:00)

На учении под Оренбургом военнослужащие ЦВО применили новейший антидронный комплекс «Силок»

На учении в Оренбургской области военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) применили антидронный комплекс последней разработки «Силок» для отражения нападения «роя» беспилотных летательных аппаратов условного противника.

По замыслу мероприятия, противник создал около 10 самодельных беспилотников для разведки и нанесения точечных бомбовых ударов. Разведка сообщила о планах совершить налёт на базу оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М». Подразделения радиоэлектронной борьбы оперативно развернули в данном направлении комплекс «Силок», что позволило вывести из строя беспилотную авиацию противника и обнаружить на местности пункт управления летательными аппаратами. Он в последующем был уничтожен мотострелковыми подразделениями.

К учению привлекались порядка 500 военнослужащих, было задействовано около 60 единиц техники.

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