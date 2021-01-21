21.01.2021 (19:45)

В Главном храме Вооруженных Сил состоялась Божественная литургия, посвященная 320-й годовщине со дня образования инженерных войск ВС РФ

Сегодня в Главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации состоялась Божественная литургия, посвященная 320-й годовщине со дня образования инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

На торжественном мероприятии присутствовал руководящий состав, военнослужащие инженерных войск России и члены семей.

Во время службы церковные песнопения исполнял православный хор и Ансамбль инженерных войск России «За Веру и Отечество» под руководством игумена Варнавы (Столбикова).

Справочно:

История инженерных войск ведет свою летопись с эпохи зарождения регулярной русской армии и подписания Петром I указа 1701 года от 21 января о создании инженерной школы. Инженерные войска предназначены для выполнения наиболее сложных задач инженерного обеспечения, требующих специальной подготовки личного состава, применения инженерной техники, имущества и боеприпасов.

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