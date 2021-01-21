21.01.2021 (19:30)

Мотострелки 41-й общевойсковой армии ЦВО отработали ведение боя в городских условиях в Кемеровской области

Военнослужащие мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) отработали вопросы ведения боя в городских условиях на обновленном полигоне Юргинский в Кемеровской области.

По замыслу практических действий, передовые отряды обнаружили условного противника, закрепившегося в нескольких районах населенного пункта. Мотострелки провели его блокирование и под прикрытием танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты провели рейдовые действия по поиску и обнаружению противника.

Отработка учебно-боевых задач проходила на новой материальной базе, специально подготовленной на полигоне в Кузбассе. В конце 2020 года на полигоне Юргинский был построен условный населенный пункт, предназначенный для отработки подразделениями боя в городских условиях. Визуально — это 12 имитирующих жилые дома прочных строений с сопутствующими разноразмерными хозяйственными постройками.

К учению привлекались около 500 военнослужащих, было задействовано более 30 единиц военной техники.

Справочно:

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

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