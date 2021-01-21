21.01.2021 (19:20)

Замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров проверил состояние боевой подготовки гвардейской танковой дивизии ЗВО в Подмосковье

На полигоне Головеньки в Подмосковье заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров проверил состояние боевой подготовки гвардейской танковой дивизии Западного военного округа.

Военнослужащие мотострелковых и танковых рот продемонстрировали навыки выполнения учебных и контрольных стрельб из боевых машин пехоты и танков, а также из штатного стрелкового оружия. Кроме того, разведывательный батальон танковой дивизии в ходе занятий выполнил нормативы на полосе разведчика.

Замглавы военного ведомства отметил улучшение показателей стрельбы у танкистов и напомнил им, что точность и скорость являются определяющими показателями как в реальном бою, так и в конкурсе «Танковый биатлон», проводимом в рамках Армейских международных игр.

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